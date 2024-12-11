Вернисаж у церкви Святой Екатерины могут убрать вслед за ларьками у Спаса на Крови

Причина исключения в замечании комитета по благоустройству о несоответствии объектов законодательству.

В конце января 2025 года комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга принял решение об исключении "торговых тележек" перед церковью Святой Екатерины на Невском проспекте, 32-34, из перечня нестационарных торговых объектов. Информация об этом появилась в геоинформационной системе Петербурга.

Причина исключения в замечании комитета по благоустройству о несоответствии объектов законодательству. Если объекты будут исключены из схемы, они будут подлежать демонтажу.

Как рассказал "Деловому Петербургу" член правления Всемирного клуба петербуржцев Иван Уралов, ранее главным художником Санкт-Петербурга уже предпринимались попытки закрыть данные торговые точки. Но заинтересованные люди выходили на руководство Северной столицы, художникам позволяли продолжить работу.

Сам Иван Уралов считает, что такого рода деятельность должна быть где-то локализована и Невский проспект не лучший вариант для этого. Также он отметил, что сувенирные лавки у Спаса на Крови вовсе напоминали ему базар.

Фото: Piter.tv