На 14% вырос поток гостей Петербурга в новогодние праздники

В праздничные дни Северную столицу посетили 1,2 млн туристов.

В минувшие новогодние каникулы в Санкт-Петербург наведались 1,2 млн туристов. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Казна Северной столицы пополнилась благодаря новогодним гостям на 32 млрд руб, то есть на 6 млрд больше в сравнении с показателями 2024 года.

Петербург становится более комфортным городом для людей разных поколений. Реставрируются объекты культурного наследия, совершенствуется общественный транспорт, ремонтируются и строятся дороги, развивается сфера услуг. Все это повышает туристическую привлекательность Северной столицы. Провести новогодние праздники в Петербурге – мечта многих людей в России и за ее пределами. Уверен, что побывавшие у нас в Новый год и Рождество туристы увезли домой самые лучшие впечатления. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Одним из мест притяжения гостей города стала Рождественская ярмарка в центре города. В Смольном также отмечают вклад фестиваля ледовых скульптур "КроншЛед" на территории Петропавловской крепости и новогодних мероприятий в Кронштадте. Нагрузка для отелей и гостиниц в праздничные дни была практически максимальной

Существенное увеличение новогоднего турпотока – это оценка "отлично" петербуржцам, достойно подготовившим город к праздникам и ежедневно меняющим его к лучшему. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что в Петербурге пройдет турнир по хоккею в валенках.

Фото: ГМЗ "Царское Село" (Екатерина Новак)