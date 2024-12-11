Турнир по хоккею в валенках пройдет в Петербурге

К участию допускаются дети, родившиеся в период с 2010 по 2017 год включительно, без медицинских ограничений к физической активности.

Турнир по хоккею на льду под названием "Яркий лед" пройдет в Петербурге, как объявила пресс-служба Красногвардейского района.

24 января откроется регистрация участников в 13:30, а сам турнир начнется в 14:00 на хоккейной площадке на Заневском проспекте, 53.

Зрительский спорт — центральная идея мероприятия. Участники смогут продемонстрировать свое мастерство, играя в хоккей на льду. К участию допускаются дети, родившиеся в период с 2010 по 2017 год включительно, без медицинских ограничений к физической активности. Участники должны принести с собой только клюшки, а валенки будут предоставлены на месте.

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Фото: пресс-служба Красногвардейского района