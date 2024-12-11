Петербургским предпринимателям рассказали о льготном кредитовании на 2025 год

Программы льготного кредитования пользуются наибольшим спросом среди предпринимателей.

Временно исполняющий обязанности главы Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов поделился с телеканалом "Санкт-Петербург" информацией о доступных местным предпринимателям льготных кредитных программах.

Как отметил руководитель, программы льготного кредитования пользуются наибольшим спросом среди предпринимателей. Маленькие технологические фирмы могут получить займ под 1% на приобретение производственного оборудования. Программа финансирования покупки петербургских машин для такси также востребована. Мы предлагаем займы до 5 миллионов рублей под 3% годовых в рублях. Эта программа оказалась успешной. Он также упомянул, что многие компании используют кредиты для развития своего бизнеса. Для промышленных фирм доступно беззалоговое финансирование до 5 миллионов рублей. Кредиты предоставляются без залога под среднюю годовую ставку около 3% сроком до трёх лет.

Ситов уточнил продолжительность кредитного периода. Максимальный срок предоставления займа под льготные проценты составляет 36 месяцев, однако ставки остаются неизменными с 2020 года. Они варьируются от 1 до 5% в зависимости от типа компаний и видов кредитов. В этом году мы предполагаем увеличить беззалоговое кредитование до 7%, но не более. Основная ставка кредитования остаётся от 1 до 5%. В этом году мы внедрили новый льготный кредит для технологических предприятий на закупку оборудования стоимостью до 20 миллионов рублей. Процентная ставка колеблется от 1 до 5% в зависимости от вида оборудования.

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Фото: Телеканал "Санкт-Петербург" (скриншот)