В Петербурге усилят контроль за незаконной торговлей

В борьбе с нелегальной торговлей задействуют районные администрации, Комитет по контрольным взаимодействиям и Комитет по безопасности.

В Санкт-Петербурге стартовала масштабная кампания по ликвидации незаконных торговых точек. Как заявил 31 июля вице-губернатор Алексей Корабельников в ходе прямой линии, особое внимание будет уделено Невскому проспекту.

У нас целый ряд структур правительства города занимается вопросами нелегальной торговли. Это и районная администрация, и Комитет по контрольным взаимодействиям, и Комитет по безопасности. Алексей Корабельников, вице-губернатор

В реализации этой задачи задействованы районные администрации, Комитет по контрольным взаимодействиям и Комитет по безопасности. Вице-губернатор подчеркнул, что вопрос находится на постоянном контроле городских властей, которые намерены последовательно очищать Петербург от нелегальной торговли.

Ранее Смольный инициировал реформу налогов для каршеринга, кикшеринга и маркетплейсов.

Фото: пресс-служба ККИ