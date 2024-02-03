Два нелегальных ларька с овощами, фруктами и выпечкой снесли в Петербурге

Борьба с несанкционированной торговлей продолжается.

В Северной столице продолжаются рейды против несанкционированной торговли. Как сообщили в Комитете законности, правопорядка и безопасности, на этой неделе были ликвидированы два нелегальных торговых объекта в Приморском и Красносельском районах.

В Красносельском районе был выявлен факт самовольной установки киоска. Незаконный павильон демонтировали и поместили на склад временного хранения. В Приморском районе также обнаружили незаконный объект торговли — здесь составили протокол по статье 44 Закона Санкт-Петербурга, продукцию и киоск изъяли. В ларьках осуществлялась продажа фруктов, овощей и выпечки без соответствующих разрешений.

Мероприятия проводились с использованием данных платформы "Безопасный город", которая помогает выявлять нарушения. Всего за прошедшую неделю в городе составили более 40 протоколов по статье 44, направленной на пресечение несанкционированной торговли.

Фото: Telegram-канал Закон и порядок в Петербурге