На юге Петербурга пресечена незаконная торговля арбузами и дынями

В Красносельском районе ликвидирована незаконная торговля бахчевыми культурами, информирует пресс-служба ККИ Петербурга.

По заявлению жителей, оставленному на Портале обратной связи, совместно с ЦПЭИГИ была закрыта несанкционированная точка торговли арбузами и дынями на улице Адмирала Коновалова. В результате рейда освобождены городские территории площадью 10 квадратных метров, а также конфисковано 1322 килограмма арбузов и дынь.

Подобные торговые точки негативно сказываются на городском порядке и представляют угрозу здоровью населения, так как продукция нередко реализуется без подтверждающих документов качества и безопасности.

Видео: ККИ Петербурга