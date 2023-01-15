  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:09
117
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На юге Петербурга пресечена незаконная торговля арбузами и дынями

0 0

В результате рейда освобождены городские территории площадью 10 квадратных метров.

В Красносельском районе ликвидирована незаконная торговля бахчевыми культурами, информирует пресс-служба ККИ Петербурга. 

По заявлению жителей, оставленному на Портале обратной связи, совместно с ЦПЭИГИ была закрыта несанкционированная точка торговли арбузами и дынями на улице Адмирала Коновалова. В результате рейда освобождены городские территории площадью 10 квадратных метров, а также конфисковано 1322 килограмма арбузов и дынь.

Подобные торговые точки негативно сказываются на городском порядке и представляют угрозу здоровью населения, так как продукция нередко реализуется без подтверждающих документов качества и безопасности.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге изъяли 500 кг незаконно продававшихся овощей и фруктов у метро.

Видео: ККИ Петербурга 

Теги: кки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии