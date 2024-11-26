В Петербурге изъяли 500 кг незаконно продававшихся овощей и фруктов у метро

Рейд у станций метро Озерки и Дыбенко выявил нелегальную торговлю продуктами.

Контролирующие органы провели масштабную операцию по пресечению несанкционированной уличной торговли в разных районах города. Об этом сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

Сотрудники ККИ и подведомственного ЦПЭИГИ изъяли 500 кг овощей и фруктов в ходе рейдов против незаконной торговли. Проверки проводились у станций метро "Озерки" и "Дыбенко", а также по адресам проспект Большевиков дом 19 и улица Турку дом 24. Изъятая сельскохозяйственная продукция была реализовывалась без соответствующих разрешений и документов качества.

Мероприятия направлены на пресечение несанкционированной торговой деятельности на территории города. Комитет по контролю за имуществом продолжает системную работу по выявлению и ликвидации точек нелегальной торговли.

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга