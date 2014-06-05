В Красносельском районе прошёл рейд: проверяли мигрантов и водителей

За время операции сотрудники полиции остановили 238 автомобилей и проверили документы у 368 человек.

В Красносельском районе Петербурга полиция провела масштабный рейд, в рамках которого проверялись как соблюдение миграционного законодательства, так и выполнение правил дорожного движения. Контрольные посты развернули на Таллинском и Волхонском шоссе.

За время операции сотрудники полиции остановили 238 автомобилей и проверили документы у 368 человек, среди которых было 56 иностранцев. Двое мигрантов не смогли подтвердить законность пребывания в России и были доставлены в отдел полиции. В отношении них составили протоколы по статье 18.8 КоАП РФ. Кроме того, нарушения допустили два владельца оружия, которые перевозили его с несоблюдением установленных правил.

Инспекторы ГИБДД зафиксировали ряд нарушений ПДД. Чаще всего водители игнорировали правила перевозки детей, не используя удерживающие устройства. Также были выявлены случаи отказа от медицинского освидетельствования, управления незарегистрированным автомобилем и езды без номеров.

Подобные проверки полиция проводит регулярно, чтобы поддерживать порядок на дорогах и контролировать соблюдение миграционного режима.

Также в Центральном районе во время рейда документы проверили у 378 водителей и пассажиров.

Видео: МВД по СПб и ЛО