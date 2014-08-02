В Центральном районе во время рейда документы проверили у 378 водителей и пассажиров

Несколько мигрантов, нарушивших режим пребывания в России, были доставлены в отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

На дорогах в Центральном районе Петербурга прошел профилактический рейд. Об итогах рассказали в региональному МВД.

Во время рейда полицейские выявляли нарушения миграционного законодательства и правил дорожного движения. Проверки проходили на различных транспортных магистралях, в том числе набережной Обводного канала и на площади Суворова.

В ходе рейда полицейские проверили документы у 378 лиц, включая водителей и пассажиров, особое внимание уделив иностранным гражданам. Несколько мигрантов, нарушивших режим пребывания в России, были доставлены в отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

Также было проверено техническое состояние 235 автомобилей и наличие у водителей необходимых документов. Выявлены единичные факты управления транспортом с нарушениями, включая тонировку, эксплуатацию неисправных автомашин и отсутствие полиса ОСАГО. Все нарушители были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД.

