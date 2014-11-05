После смерти работника в подсобке магазина на Косыгина следователи провели миграционный рейд

В ходе мероприятия выявлены нарушения миграционного законодательства.

В Петербурге прошел рейд по выявлению нарушений в сфере миграции после расследования дела по ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом рассказали в СК по Петербургу.

В подсобке магазина на улице Косыгина 23 апреля было обнаружено тело работника с травмами головы и грудной клетки, которого при проведении погрузочно-разгрузочных работ придавило элементами конструкции грузового лифта.

В рамках расследования данного уголовного дела была получена информация о нарушениях миграционного законодательства, с целью проверки которой следователями при содействии оперативных подразделений были проведены обыски в помещениях вышеуказанного магазина, а также офисных помещения организации-работодателя пострадавшего мужчины.

Недавно петербургские полицейские задержали подозреваемых в незаконной регистрации 5 тысяч мигрантов.

Видео: Telegram/ Питерский Следком