Петербургские полицейские задержали подозреваемых в незаконной регистрации 5 тысяч мигрантов

Чтобы найти клиентов, злоумышленники создали более 350 Telegram-каналов, где и рекламировали свои услуги.

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали шестерых местных жителей. Они подозреваются в организации незаконной миграции. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, с 2023 года злоумышленники занимались фиктивной регистрацией иностранцев. Они использовали аккаунты россиян на Едином портале государственных и муниципальных услуг, доступ к которым получили обманным путем. В личном кабинете подозреваемые от имени владельцев аккаунтов ставили на учет иностранцев. Один аккаунт позволял зарегистрировать до 300 приезжих. Оперативники обнаружили уже около 100 взломанных аккаунтов, которые использовались для противоправной деятельности.

Чтобы найти клиентов, злоумышленники создали более 350 Telegram-каналов, где и рекламировали свои услуги. Стоимость услуги составляла порядка 3 тысяч рублей с человека.

За 2,5 года злоумышленники легализовали не менее 5 тысяч мигрантов, заработав около 20 миллионов рублей.

У задержанных подозреваемых во время обысков изъяты смартфоны, компьютеры, поддельные бланки и печати государственных органов власти, банковские и сим-карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 322.1 и 322.3 УК РФ. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другому – в виде запрета определенных действий, остальным – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Также перед судом в Петербурге за организацию незаконного пребывания более 900 мигрантов предстанут супруги.

Видео: Telegram/ Ирина Волк