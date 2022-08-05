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Перед судом в Петербурге за организацию незаконного пребывания более 900 мигрантов предстанут супруги
Сегодня, 10:49
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Перед судом в Петербурге за организацию незаконного пребывания более 900 мигрантов предстанут супруги

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Злоумышленники зарегистрировали ООО "Звезда", от имени которого под работу хостела арендовали помещение в доме по Московскому проспекту.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супругов – 46-летнего мужчины и 38-летней женщины. Им вменяют п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Об этом сообщили 30 июля в надзорном ведомстве. 

В период с марта по май 2023 года обвиняемые организовали незаконное пребывание более 900 иностранцев на территории РФ. Злоумышленники зарегистрировали ООО "Звезда", от имени которого под работу хостела арендовали помещение в доме по Московскому проспекту. Там проводилась массовая постановка на миграционный учет по месту пребывания за деньги. 

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти раскрыта схема фиктивной регистрации мигрантов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: организация незаконной миграции, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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