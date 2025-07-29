В Ленобласти раскрыта схема фиктивной регистрации мигрантов

Стоимость "услуги" составляла 7500 рублей.

В Ломоносовском районе Ленинградской области полицейские задержали женщину, подозреваемую в организации незаконной миграции. По версии следствия, с конца 2024 года она вместе с соучастниками за денежное вознаграждение оформляла фиктивную регистрацию иностранным гражданам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стоимость "услуги" составляла 7500 рублей. Взамен приезжим предлагали прописку у местных жителей, где они фактически не проживали. Документы с ложными данными подавались в миграционные органы. Таким образом, незаконно были зарегистрированы 62 иностранца.

Кроме того, подозреваемая помогала мигрантам получить фиктивные сертификаты о знании русского языка, истории и законодательства РФ — необходимые для трудоустройства в строительной сфере.

Задержание прошло при участии сотрудников Росгвардии. В ходе обыска изъяты телефоны, носители информации и другие доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Женщина находится под подпиской о невыезде.

В отношении всех 62 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, составлены административные протоколы. Сейчас решается вопрос об их выдворении за пределы России. Полиция продолжает искать возможных соучастников.

Ранее полиция задержала мигранта, фиктивно женившего брата на петербурженке.

Видео: МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области