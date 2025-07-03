Женщину обвиняют в организации незаконной миграции в Петербурге

Фигурантка приискала в интернете иностранцев, которые подлежат постановке на миграционный учет по месту пребывания, и получила от них документы, удостоверяющие личность.

Следователи Петербурга предъявили 36-летней женщине обвинение в организации незаконной миграции. Ей вменили пп. "а", "д" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, рассказали в СК РФ 11 марта.

В период с марта по июнь 2025 года фигурантка приискала в интернете иностранцев, которые подлежат постановке на миграционный учет по месту пребывания, и получила от них документы, удостоверяющие личность. Позже злоумышленница изготовила на приезжих бланки уведомлений о трудоустройстве, туда она внесла ложную информацию. Документы были направлены в отдел по вопросам миграции. В результате "клиентов" поставили на учет, а задержанная получила деньги.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее на Piter.TV: петербуржец, который прописал 18 мигрантов в двух квартирах, отправлен в колонию. Подсудимый заработал свыше 170 тыс. рублей.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу