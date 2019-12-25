Петербуржец, который прописал 18 мигрантов в двух квартирах, отправлен в колонию

Злоумышленник заработал свыше 170 тыс. рублей.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 322.3 УК РФ, рассказали 2 марта в надзорном ведомстве.

В апреле 2024 года фигурант незаконно поставил на миграционный учет 18 иностранцев в квартирах на улице Беринга и Морской набережной. "Клиенты" платили ему за прописку.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год в колонии-поселении. Также суд конфисковал свыше 171 тыс. рублей: сумму злоумышленник получил в качестве вознаграждения за "услуги". А мигранты сняты с учета по месту пребывания.

Фото: Piter.TV