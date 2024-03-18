Смольный инициировал реформу налогов для каршеринга, кикшеринга и маркетплейсов

Предлагается распределять налог на прибыль пропорционально выручке, полученной в каждом регионе, а не по традиционной схеме.

Правительство Санкт-Петербурга совместно с Министерством финансов РФ разрабатывает предложения по изменению налогового законодательства в отношении цифровых платформ. Как сообщил 31 июля вице-губернатор Алексей Корабельников во время прямой линии, существующая система налогообложения маркетплейсов, каршеринга и кикшеринга требует пересмотра.

В пример приведу информацию по одному из маркетплейсов, не буду называть названия, порядок цифр скажу. Маркетплейс — около тысячи пунктов выдачи заказов. Выручка маркетплейса составляет где-то с половину бюджета Санкт-Петербурга. Вы понимаете масштабы. И эта цифровая площадка за прошлый год городу заплатила около двухсот миллионов рублей. То есть в масштабах деятельности это просто слезы. Алексей Корабельников, вице-губернатор

Корабельников отметил, что цифровые сервисы преимущественно платят налоги по месту своей регистрации (чаще всего в Москве), хотя ведут деятельность по всей стране. Смольный считает такую практику несправедливой и предлагает ввести принцип распределения налога на прибыль пропорционально выручке в каждом регионе.

Аналогичные изменения предлагается распространить на операторов каршеринга и кикшеринга. Параллельно городские власти усиливают контроль за случаями недобросовестного оформления сотрудников как самозанятых с целью минимизации налоговых обязательств.

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Фото: freepik (standret)