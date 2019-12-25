ЛДПР ужесточает контроль за мигрантами на всех фронтах

В Санкт-Петербурге покончено с очередным "резиновым" хостелом.

Петербургский представитель ЛДПР Евгений Ененков более полугода боролся с незаконным хостелом, в котором проживали мигранты. Благодаря активности депутата и вмешательству правоохранительных органов хостел на ул. Есенина, 40 наконец-то закрыт.

Ко мне обратилась женщина с жалобой на то, что в многоквартирном доме находится хостел. Как депутат я принял обращение в работу. Хостел вроде как закрыли, но через какое-то время он возобновил свою работу. Владельцы просто изменили количество коек и начали все заново, – рассказал Евгений Ененков.

По словам жильцов дома, в этом хостеле жили в основном мигранты без официальных договоров и регистрации. Квартиру же фактически превратили в "резиновую" – с антисанитарией и постоянной сменой жильцов.

Мне все-таки удалось добиться от властей действенных мер. Используя закон, мы заставили организаторов все это дело ликвидировать – хостел наконец-то пустует. То есть история, за разрешение которой мы бились полгода, подошла к отличному завершению!, – сообщил представитель ЛДПР.

Он также заявил, что партия последовательно выступает за ужесточение правил сдачи жилья мигрантам.

Закон должен защищать интересы местных жителей, а не создавать удобства для тех, кто игнорирует правила, – считает Ененков.

Участник СВО, ветеран боевых действий Георгий Авалян высказал свое мнение относительно проблемы хостелов для мигрантов.

Нужно ввести процедуру идентификации иностранного гражданина перед заселением в хостел или частный сектор. Владелец жилья, в свою очередь, обязан иметь документ, подтверждающий личность жильца как законопослушного гражданина, пребывающего на территории РФ. А за нарушения этого порядка необходимо вводить административную ответственность, – считает Авалян.

Наркоторговцы-мигранты забудут дорогу в Россию

ЛДПР уже разрабатывает принципиальный законопроект, навсегда закрывающий въезд в Россию тем мигрантам, кто был осуждён за любые преступления, связанные с наркотиками. Неважно, погашена судимость или нет. Если когда-либо употреблял, хранил, продавал, был наркокурьером – такому человеку дорога в Россию будет закрыта. Об этом накануне заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

Пока чиновники докладывают об успехах в профилактике, преступники-мигранты уничтожают наш генофонд, зарабатывая при этом грязные деньги, – написал в своем Telegram-канале Леонид Слуцкий.

Сегодня ЛДПР — ведущая политическая сила в области миграционного законодательства. Только в минувшую думскую сессию мы внесли два десятка законопроектов, ограничивающих произвол приезжих. На рассмотрении в Госдуме находятся инициативы фракции ЛДПР о запрете гастарбайтерам привозить в нашу страну свои семьи, о повышении стоимости трудовых патентов и введении 30-процентной ставки НДФЛ для мигрантов, – сообщил лидер ЛДПР.

Участник СВО, ветеран боевых действий Георгий Авалян высказался в поддержку такого подхода ЛДПР к проблемам миграционной политики.

Я поддерживаю законопроекты ЛДПР, касающиеся контроля "паломничества" мигрантов на территорию РФ. Суть этих предложений заключается в том, чтобы навести порядок среди той категории приезжих, которая не желает соблюдать законы РФ, а также гражданско-правовые нормативы, – заявил Авалян.

Конечно же, обеспечить полный контроль за передвижениями мигрантов нелегко. Поэтому, по мнению ветерана, наряду с федеральными законами, касающимися пресечения незаконного пребывания и деятельности выходцев из ближнего зарубежья, не лишним было бы уполномочить региональные и муниципальные власти субъектов РФ самостоятельно принимать узаконенные решения для контроля над ситуацией, исходя из необходимости на конкретной территории.

Фото: из личного архива Евгения Ененкова