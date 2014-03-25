В Петербурге провели рейд в поисках "резиновых" хостелов с мигрантами

Полицейской проверке подверглись в том числе хостелы, владельцы которых ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

В Санкт-Петербурге состоялся рейд в поисках "резиновых" хостелов. В список для проверок попали в том числе мини-отели, ранее "засветившиеся" в фиктивной регистрации мигрантов. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники экономической полиции провели профилактический рейд, проверив деятельность сразу нескольких хостелов в различных районах Северной столицы. Полицейской проверке подверглись в том числе хостелы, владельцы которых ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за организацию незаконной миграции и в настоящее время находятся под следствием. По одному из таких адресов оперативники в очередной раз выявили факты фиктивной регистрации приезжих из Средней Азии, что заставило правоохранителей ближе познакомиться с новым владельцем бизнеса – 53-летним коммерсантом. Несмотря на смену собственников, криминальное направление бизнеса не изменилось: в хостелах продолжали регистрировать иностранцев, фактически не проживающих там ни дня. По оперативным данным, стоимость такой регистрации для приезжего составляла 5 500 рублей в месяц.

В ходе рейда полиция изъяла необходимую документацию, передав ее вместе с результатами полицейской проверки в ГСУ ГУ МВД России для дальнейшей оценки. Вероятнее всего, бизнесмен повторит судьбу предыдущих владельцев хостела и в ближайшее время окажется под следствием.

Евгений Ененков: миграционная политика нуждается в кардинальных изменениях.

Видео: МВД по СПб и ЛО