Евгений Ененков: миграционная политика нуждается в кардинальных изменениях

На днях лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с большой программной статьей, приурочив ее к 35-летию партии.

Одним из важнейших блоков в работе партии Слуцкий называет изменение миграционной политики России. За комментариями по этому вопросу мы обратились к одному из активных сторонников ужесточения законов в отношении мигрантов – представителю ЛДПР из Санкт-Петербурга Евгению Ененкову.

ЛДПР всегда была и остается защитником интересов россиян. В части миграционной политики, то я полностью согласен с позицией нашего лидера Леонида Слуцкого. Необходимы кардинальные изменения. И партия не ждет их: мы, члены ЛДПР, меняем ситуацию каждый день. Например, наш петербургский партийный актив ведет постоянную работу по выявлению и профилактике нарушений в этой сфере. Мы проводим регулярные рейды по хостелам, где живут мигранты, взаимодействуем с правоохранительными органами, помогаем пресекать и предотвращать всевозможные нарушения. Мы не сидим сложа руки и будем продолжать свою работу в интересах граждан нашей страны. Благо русских людей – это и есть наша главная цель. Евгений Ененков, представитель партии ЛДПР из Петербурга

По словам Евгения Ененкова, ярким примером востребованности и важности работы ЛДПР в теме мигрантов можно считать подписанный сегодня Владимиром Путиным указ о реорганизации системы миграционного контроля в РФ.

Наша работа – это не политика ради политики. Это работа, нацеленная на конкретный результат, – заявил Ененков.

Фото: ЛДПР