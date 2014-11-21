Большинство проверенных точек общепита соблюдают антиковидные нормы

Иногда работники без масок и предприятия без QR кодов все же встречаются.

В Смольном подвели итоги работы сферы услуг, торговли и общепита в августе этого года. Большинство предприятий и организаций соблюдают требования санитарной безопасности, сказал губернатор Александр Беглов.

В августе прошли проверку 14 торговых центров, 12 управляющих компаний, 649 магазинов, 205 ресторанов, баров и фудкортов, парк аттракционов и 142 предприятия сферы услуг.

Нарушения выявили в 65 объектах. У предпринимателей не было QR кодов, работники не носили маски, отсутствовала разметка социальной дистанции или журнал дезинфекции. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

В ночь на 27 августа полиция выявила нарушения во время рейда по барам в центре Петербурга.

Фото: сайт администрации Петербурга