Полиция выявила нарушения во время рейда по барам в центре Петербурга

В одном из заведений был кальян, что на данный момент запрещено законодательством.

Ночью 27-го августа в барах Центрального района прошел рейд. Несколько заведений работали без QR-кодов, персонал не использовал маски. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба районной администрации.

В проверке приняли участие полицейские и ФНС. Нарушения обнаружили в барах "Soul Kitchen", "Duma" на Думской улице, "Кофилине" на Итальянской, "Branch Garage" на улице Печатника Григорьева.

Всего было проверено 7 заведений. Нарушителей ждет административная ответственность.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что плавучий ресторан "Забава-бар" пропал с Петроградской набережной.

Видео: Telegram / Центр.Новости