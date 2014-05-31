Полиция выявила нарушения во время рейда по барам в центре Петербурга

Ночью 27-го августа в барах Центрального района прошел рейд. Несколько заведений работали без QR-кодов, персонал не использовал маски. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба районной администрации.
В проверке приняли участие полицейские и ФНС. Нарушения обнаружили в барах "Soul Kitchen", "Duma" на Думской улице, "Кофилине" на Итальянской, "Branch Garage" на улице Печатника Григорьева.
Всего было проверено 7 заведений. Нарушителей ждет административная ответственность.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что плавучий ресторан "Забава-бар" пропал с Петроградской набережной.
Видео: Telegram / Центр.Новости
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