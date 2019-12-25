Плавучий ресторан "Забава-бар" пропал с Петроградской набережной

Заведение несколько лет незаконно швартовалось на Петроградской набережной.

С Петроградской набережной исчез скандально известный плавучий ресторан "Забава-бар". Заведение несколько лет незаконно швартовалось на Петроградской набережной и подключалось к городским коммуникациям.

Еще летом 2018 года в городской арбитражный суд было подано исковое заявление к собственнику, которое было удовлетворено в полном объеме. В пятидневный срок было необходимо демонтировать коммуникации, освободить швартовочные кольца. Требование выполнено не было. Чтобы уклоняться от ответственности и пользоваться выходом на набережную, владельцы на короткое время краном устанавливали с палубы трап. Его быстро убирали в случае появления полиции или судебных приставов.

Этой ночью судно было отбуксировано в неизвестном направлении. Информацию "Невским Новостям" сообщил источник в оперативных службах.

На прошлой неделе Роспотребнадзор закрыл пять баров на улице Рубинштейна из-за нарушений санитарных требований.

Фото: Невские Новости