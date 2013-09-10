Роспотребнадзор закрыл пять баров на улице Рубинштейна из-за нарушений санитарных требований

На барной улице прошли рейды из-за жалоб местных жителей.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом, Роспотребнадзора и полиции при содействии Центра повышения эффективности использования государственного имущества и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле провели рейды по заведениям на улице Рубинштейна. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Смольного.

В пяти барах специалисты обнаружили нарушения санитарных требований, в двух из них продавали алкоголь без лицензии. В результате Роспотребнадзор приостановил деятельность заведений, сами же помещения опечатаны. Специалисты также изъяли у баров алкоголь и баллоны со смесью неизвестного происхождения. Возбуждены административные производства. Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Сотрудники также проверили законность размещения летних кафе на улице Рубинштейна. Всего специалисты проверили 46 участков, прилегающих к ресторанам и кафе. Так, на 8 участках столы и стулья были размещены незаконно. Уличная мебель изъята, владельцев же заведений ждет административная ответственность.

На прошлой неделе бары-нарушители COVID-ограничений нашли в центре Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного