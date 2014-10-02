Бары-нарушители COVID-ограничений нашли в центре Петербурга

Нарушителей искали по 10 адресам, на которые жаловались петербуржцы.

В Центральном районе Петербурга прошедшей ночью прошёл рейд по поиску заведений, нарушающих действующие в Петербурге коронавирусные ограничения. Об этом сообщили в официальном сообществе Центрального района в "ВКонтакте".

Рейд провели сотрудники районной администрации, налоговой и полиции. Нарушителей искали по 10 адресам, на которые жаловались петербуржцы.

Первым стал бар "Угрюмочная" на Литейном проспекте. В заведении отсутствовал QR-код, персонал и посетители были не в масках, а алкоголь продавали без лицензии. Аналогичные нарушения нашли в заведении на Рубинштейна, еще в нескольких заведениях посетители находились после 2:00 и игнорировали средства индивидуальной защиты.

По всем нарушениям составили протоколы.

Ранее в Петербурге от незаконных торговых точек освободили более 650 "квадратов" земли.

Фото: ВКонтакте / Центральный район Санкт-Петербурга