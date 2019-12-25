В Петербурге от незаконных торговых точек освободили более 650 "квадратов" земли

Рейды прошли в Центральном, Кировском, Курортном, Калининском, Красносельском, Приморском, Выборгском, Невском и Московском районах.

С начала августа в Петербурге освободили более 650 квадратных метров городской земли от незаконно размещенных павильонов, киосков и ларьков, сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом города.

Ранее сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) попросили бизнесменов добровольно покинуть территорию. Однако никто из них этого не сделал.

Так, специалисты освободили павильон на Гражданском проспекте общей площадью 150 квадратных метров. В нем располагались парикмахерская и продуктовый магазин. На Лиговском проспекте сотрудники ККИ освободили здания, площадь которых составляет 70 и 200 квадратных метров. Уже на этапе строительства в ККИ поступали жалобы от жильцов соседних домов. Еще несколько торговых точек освободили на Прибрежной, Звездной улицах, на проспектах Ветеранов и Большевиков, на улице Ленсовета, на проспекте Космонавтов, в поселке Песочном на Советской улице, в поселке Парголово на улице Первого Мая, на проспектах Большевиков и Просвещения, на Трамвайном, Гражданском, Приморском, Комендантском проспектах.

В отношении всех нарушителей возбуждены административные производства. Также предприниматели обязаны будут возместить стоимость работы по освобождению занятых участков.

Ранее мы писали, что в Петербурге освободили от незаконных автостоянок 14 земельных участков.

Фото: пресс-служба ККИ