По его словам, МВД необходимо заниматься преступностью и поддерживать общественную безопасность.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал МВД не злоупотреблять проверками бизнеса. Об этом он заявил на парламентских слушаниях по развитию малого и среднего предпринимательства.

Володин подчеркнул, что МВД необходимо заниматься преступностью и поддерживать общественную безопасность. По его словам, бизнесу надо дать возможность "спокойно работать". Также спикер Госдумы попросил правительство ускорить внесение законопроекта об исключении излишних проверок бизнеса органами внутренних дел.

Ранее Володин призвал ООН привлечь Байдена к ответу из-за Ближнего Востока.

Видео: Дума ТВ