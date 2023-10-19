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Володин призвал ООН привлечь Байдена к ответу из-за Ближнего Востока

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В Госдуме приняли проект обращения к мировым парламентам и к ООН.

Начиная с 1945 года 80% всех войн, которые были на геополитической арене, происходили с непосредственным участием американской администрации, при этом членам Всемирной надо инициировать привлечение к ответственности Джо Байдена из-за конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Соответствующее заявление в рамках пленарного заседания в Государственной Думе от 19 октября сделал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В четверг депутаты приняли проект обращения к национальным парламентам мира и ООН о палестино-израильском кризисе.

Трагедия, развернувшаяся на Ближнем Востоке, когда гибнут мирные граждане, старики, дети, женщины, имеет своего виновника… Виновник в этом и выгодоприобретатель - США. 

Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ

Теги: ближний восток, вячеслав володин, госдума, джо байден, оон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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