В России прорабатывают изменения в указ президента о многодетных семьях

Татьяна Голикова оценила работу правительства в сфере соцподдержки граждан.

В России прорабатывают изменения в указ президента Владимира Путина о многодетных семьях. Соответствующее заявление российский вице-премьер Татьяна Голикова сделала в ходе выступления на правительственном часе в ходе пленарного заседания в нижней палате парламента страны от 18 октября. Чиновница зачитала доклад перед законодателями под названием "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ".

Прорабатываем изменения в указ, который датирован началом 90-х годов, 431 указ, который определил некий набор льгот для многодетных семей, который объективно в разной степени реализуется субъектами. Наверно, это продиктовано их уровнем бюджетной обеспеченности. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова сообщила о нехватке учителей в РФ в 11 тысяч человек.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ