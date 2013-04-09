Голикова сообщила о нехватке учителей в РФ в 11 тыс. человек

Вице-премьер РФ рассказала о программе "Земский учитель"

Татьяна Голикова сообщила о нехватке учителей в РФ в 11 тысяч человек. Соответствующее заявление российский вице-премьер сделала в ходе выступления на правительственном часе в ходе пленарного заседания в нижней палате парламента страны от 18 октября. Чиновница зачитала доклад перед законодателями под названием "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ". Она пояснила, что правительство фиксирует такую проблему на территории страны.

Нехватка оценивается приблизительно в 11 тыс. человек. Соответствующую работу по этому ведем, в том числе по средствам реализации проекта "Земский учитель". Вы знаете этот проект, 5 тыс. человек уже привлечены в профессию. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ