В РФ за два года вдвое увеличилось число восстановленных в родительских правах

Татьяна Голикова рассказала о системе семьи в государстве.

За последние два года на территории страны вдвое увеличилось количество родителей, восстановленных в родительских правах. Соответствующее заявление российский вице-премьер сделала в ходе выступления на правительственном часе в ходе пленарного заседания в нижней палате парламента страны от 18 октября. Чиновница зачитала доклад перед законодателями под названием "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ". Гостья Государственной Думы пояснила, что еще одной чувствительной темой для работы правительства является профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций отношений.

Наблюдаем тенденцию, когда вдвое увеличилось количество родителей, восстановленных в родительских правах. А это значит, что более 3 тыс. наших семей восстановлено и дети могут жить и воспитываться с кровными родителями. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова сообщила, что 78% детей от 5 до 18 лет в России получают допобразование.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ