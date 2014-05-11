Вице-премьер РФ рассказала о работе с несовершеннолетним населением.

Почти 18 миллионов человек, или 78% детей в возрасте от 5 до 18 лет в стране получают дополнительное образование. Соответствующее заявление российский вице-премьер Татьяна Голикова сделала в ходе выступления на правительственном часе в ходе пленарного заседания в нижней палате парламента страны от 18 октября. Чиновница зачитала доклад перед законодателями под названием "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ".

На 1 октября его получают почти 78% детей от 5 до 18 лет, это почти 18 млн ребят. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

По результатам 2022 года доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, которые занимаются физической культурой и спортом, выросла до 90%. речь идет о примерно 25 миллионов несовершеннолетних граждан. Дополнительно увеличивается численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые охвачены адаптивной физической культурой и спортом. Культурная программа "Пушкинская карта" позволила бесплатно посещать культурные мероприятия девяти миллионам детей, власти смогли реализовать за все время действия проекта около 46 млн билетов на общую сумму 23 миллиарда рублей.

В России повысят охват ранней помощью для профилактики детской инвалидности.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ