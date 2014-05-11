В России повысят охват ранней помощью для профилактики детской инвалидности

Татьяна Голикова рассказала о реабилитации граждан.

Система ранней помощи, направленная на профилактику детской инвалидности, охватит в текущем году 260 тысяч несовершеннолетних граждан. К такой работе власти привлекли порядка 35 тысяч специалистов. Соответствующее заявление российский вице-премьер сделала в ходе выступления на правительственном часе в ходе пленарного заседания в нижней палате парламента страны от 18 октября. Чиновница зачитала доклад перед законодателями под названием "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ".

Для профилактики продолжается развитие системы ранней помощи детям и их семьям. В 2022 году такими услугами охвачены более 255 тыс. детей в возрасте до трех лет. В 2023 году планируем 260 тыс. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова напомнила, что правительство утвердило концепцию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей. Эта программа рассчитана до 2025 года. На территории Свердловской и Тюменской областях правительство запустило пилотный проект для отработки комплексного подхода к реабилитации.

Охват новорожденных расширенным скринингом в России составляет более 99%.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ