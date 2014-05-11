Охват новорожденных расширенным скринингом в России составляет более 99%

Татьяна Голикова рассказала о повышении уровня рождаемости в стране.

Охват новорожденных малышей расширенным неонатальным скринингом, запущенным в стране с начала текущего года, составляет более 99%. Соответствующее заявление российский вице-премьер сделала в ходе выступления на правительственном часе в ходе пленарного заседания в нижней палате парламента страны от 18 октября. Чиновница зачитала доклад перед законодателями под названием "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ". Спикер заметила, что исследования позволяют выявить у пациентов более 40 врожденных наследственных заболеваний в самом начале их развития и своевременно начать лечение

Для этого в 2022 году в 10 регионах созданы соответствующие центры и один центр - для проведения подтверждающей диагностики. В настоящее время скринингом охвачены более 99% новорожденных. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Чиновница уточнила, что с 1 июля 2023 года властями реализуются региональные программы по повышению уровня рождаемости. на текущий момент такие программы действуют в 85 регионах РФ, остальные субъекты "подключатся позже". Субъекты страны запланировали свыше 3,5 тысяч мероприятий по повышению рождаемости.

Голикова: около 245 тыс. детей в новых регионах РФ получают единое пособие.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ