Вице-премьер РФ рассказала о ситуацию с социальной поддержкой в стране.

Около 245 тысяч несовершеннолетних граждан и порядка 5,6 тысяч беременных женщин в новых регионах страны (Херсонской и Запорожской областей, Лцганской и Донецкой народных республик) получают единое пособие. Соответствующее заявление российский вице-премьер сделала в ходе выступления на правительственном часе в ходе пленарного заседания в нижней палате парламента страны от 18 октября. Чиновница зачитала доклад перед законодателями под названием "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ".

По оперативной информации на сегодня, единое пособие назначено более чем 10 млн детей и 345 тыс. беременных женщин. С 1 января этого года единое пособие предоставляется и жителям новых регионов, на сегодня оно назначено в отношении 245 тыс. детей и почти 5,6 тыс. беременных женщин. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Синовница пояснила политикам, что в целях удобства российских семей переход к единому пособию проводится поэтапно. На текущий момент свыше одного миллиона семей пока что родолжают получать выплаты при рождении первого ребенка, более 320 тысяч семей - при рождении третьего и последующего детей в дополнение к тем 10 миллионам, о которых Голикова упоминала ранее.

Голикова сообщила о снижении опережающими темпами младенческой смертности в РФ.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ