Голикова сообщила о снижении опережающими темпами младенческой смертности в РФ

Вице-премьер РФ оценила ситуацию с демографией в стране.

Татьяна Голикова сообщила о снижении опережающими темпами младенческой смертности в стране. Соответствующее заявление российский вице-премьер сделала в ходе выступления на правительственном часе в ходе пленарного заседания в нижней палате парламента страны от 18 октября. Чиновница зачитала доклад перед законодателями под названием "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ". Она пояснила, что за последние восемь месяцев текущего года показатель составил 4,1 промилле. .

Опережающими темпами снижается младенческая смертность. За восемь месяцев 2023 года ее показатель составил 4,1 промиллею Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, что глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко говорил о том, что в 2022 году в стране фиксировался исторический минимум в плане младенческой смертности. Тогда показатель составлял 4,4 промилле

Голикова сообщила о сокращении количества детских домов за пять лет почти на 19%.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ