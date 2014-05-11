Голикова сообщила о сокращении количества детских домов за пять лет почти на 19%

Вице-премьер РФ рассказала о статистике по числу детей без родителей.

Количество детских домов на территории России за последние пять лет уменьшилось почти на 19%, а число их воспитанников - на 29 процентов. Соответствующее заявление вице-премьер страны Татьяна Голикова сделала в ходе выступления на правительственном часе в ходе пленарного заседания в нижней палате парламента страны от 18 октября. Чиновница зачитала доклад перед законодателями под названием "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ".

За последние пять лет число детских домов сократилось почти на 19%, а число детей в них - на 29%. Свою эффективность подтверждает профилактическая работа с родителями, направленная на сокращение отказов от новорожденных детей. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова сообщила, что число абортов в 2022 году сократилось на 2,3%.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ