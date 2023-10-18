Голикова сообщила, что число абортов в 2022 году сократилось на 2,3%

Вице-премьер РФ рассказала о работе по повышению демографических показателей в стране.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что число абортов в 2022 году сократилось на 2,3 процента. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на правительственном часе в ходе пленарного заседания в нижней палате парламента страны от 18 октября. Чиновница зачитала доклад перед законодателями под названием с докладом "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ". Она пояснила, что власти ведут работу по снижению количества случаев прерывания беременности

В основном это обеспечено государственными медицинскими организациями, которые в рамках родового сертификата организуют работу с женщинами, желающими прервать беременность, чтобы не допустить этого и сохранить ребенка. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Эксперт уточнила, что в 2020 года талон родового сертификата в стране применяется для оплаты в штате центров доабортного консультирования, работы сотрудников психологической службы и социальных работников. Татьяна Голикова добавила, что такая деятельность носит исключительно индивидуальный или персонифицированный характер.

Голикова рассказала, что около 99% доноров сдают кровь безвозмездно.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ