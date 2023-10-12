Голикова рассказала, что около 99% доноров сдают кровь безвозмездно

Вице-премьер РФ рассказала о модернизации в сфере донорства.

Доля доноров, которые сдают собственную кровь безвозмездно, увеличилась до 99 процентов. При этом объем заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами увеличился по стране с 15 до 30 процентов. Соответствующей информацией поделилась российский вице-премьер Татьяна Голикова. Она записала видеоприветствие, которые было направлено участникам и организаторам и гостям XV Всероссийского форума Службы крови.

Запущенная в 2008 году масштабная программа модернизации в рамках национального проекта "Здоровье", охватила учреждения Службы крови во всех регионах страны, включая крупные клинические центры федерального подчинения, и позволила оснастить их высокотехнологичным медицинским оборудованием. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Известно, что власти внедрили в работу современные технологии аппаратной заготовки компонентов крови, фракционирования и замораживания, лабораторного скрининга. В общей сложности поставлено порядка 30 тысяч единиц медицинского оборудования. В этом перечне находится 61 мобильный комплекс заготовки крови.

В этом учебном году по нацпроекту "Образование" в России открыли 155 новых школ.

Фото и видео: Правительство России