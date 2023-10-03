В этом учебном году по нацпроекту "Образование" в России открыли 155 новых школ

Татьяна Голикова рассказала о поддержке педагогов, наставников и учителей в России.

Капитальный ремонт в этом учебном году по национальному проекту "Образование" завершили в более чем одной тысячи общеобразовательных учреждений, а также также открыли 155 новых школ. Соответствующее заявление сделала российский вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила в видеообращении о том, что были организованы программы повышения квалификации учителей, а также совершенствовалась профессиональная подготовка кадров. Вице-премьер станы отметила, что в России в последние годы, в первую очередь решениями главы государства Владимира Путина, последовательно принимаются меры по укреплению авторитета и статуса учителей, педагогов, наставников, а также меры по их материальной поддержке.

Начиная с Года педагога и наставника, установлено ежегодное присуждение премий....Победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России" будет получать 1 млн рублей, а призеры этого конкурса - по 500 тыс. рублей каждый. Победители других названных конкурсов - по 200 тыс. рублей. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Чиновница пояснила, что ежегодно на территории страны за счет федерального бюджета премируются лучшие учителя за достижения в педагогической деятельности. В Год педагога и наставника 1 250 специалистов уже получили денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей каждое.

Голикова заявила о необходимости интеграции около половины колледжей в "Профессионалитет".

Фото и видео: Правительство России