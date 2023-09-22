Голикова заявила о необходимости интеграции около половины колледжей в "Профессионалитет"

Вице-премьер РФ оценила задачи, стоящие перед правительством по рынку труда.

Около половины российских необходимо интегрировать в федеральный проект "Профессионалитет". Соответствующее заявление в рамках выступления на расширенном заседании президиума Государственного совета о развитии рынка труда в стране сделала российский ыице-премьер Татьяна Голикова.

Порядка 50% колледжей, которые сегодня работают на рынке, должны быть интегрированы в проект "Профессионалитет". Это значит, что они будут загружены по новым учебным программам и будут соответствовать тем требованиям и вызовам. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Эксперт пояснила коллегам, что в период за 2022 и 2023 годы многие регионы перестроили свой подход к установлению контрольных цифр приема с учетом востребованности определенных кадров определенной специализации. В частности, речь идет о необходимости в сотрудниках на оборонно-промышленных заводах. Речь идет о росте показателей по востребованным специалистам на 11 тысяч мест.

Голикова призвала обеспечить 61% занятость молодежи в первый год после окончания учебы.

Фото и видео: Правительство России