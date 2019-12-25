В ГД рассказали о новых правилах сдачи донорской крови

Власти ожидают, что сократится бюрократия, безопасность повысится, а время доноров будет сэкономлено.

На российской территории новые правила сдачи донорской крови вступят в силу с 2027 года. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился депутат Государственной думы Александр Толмачев, представляющий фракцию "Единая Россия". Парламентарий из нижней палаты пояснил, что в текущий момент человек перед сдачей кровидолжен заполнить большое количество бумаг. В частности, речь идет о согласии на обследование, на обработку данных, сдачу крови и ее компонентов, рассказал он.

Нововведение сэкономит время донорам и избавит от бюрократических процедур, чтобы сосредоточиться на медицинских: анкету донора и согласия заполняем один раз, и этого будет достаточно. А еще можно оформить документы в электронном виде и подписать цифровой подписью. Бумажные согласия будут хранить 30 лет, виртуальные - 50. Раньше их хранили пять лет. Каждый донор получит уникальный ID. Александр Толмачев, депутат ГД РФ

При снижении уровня бюрократии законодатели увеличили уровень безопасности. Со следующего года при медицинским осмотре перед процедурой донора взвесят, проведут осмотр склер, слизистых оболочек и кожи, а также прощупают лимфоузлы. Таким образом врачи не допустят до сдачи биоматериала тех, кто имеет инфекции или воспаления. Это решение защитит будущих реципиентов. Также власти лабораторный контроль. Изменения касаются того, что перед первой донацией добровольцы смогут однократно пройти экспресс-тестирование на маркеры разных инфекций, которые передаются при переливании. Ранее пробу "новичка" брали из общей массы сданной крови, и, если находили маркеры, кровь утилизировали. Однако с2027 года те, кто приходит в пункт впервые, смогут пройти экспресс-анализ.

Для анализов крови доноров на самых опасные инфекции, такие как ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C с января 2027 года в России специалисты начнут в обязательном порядке применять и иммунологические, и молекулярно-биологические методы. такой комбинированный скрининг позволит снизить риск для пациентов, которые затем получат кровь.

Более 100 тыс. раз сдали кровь петербуржцы за год.

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