В Петербурге 4 октября прозвучали сирены

С 10:30 до 11:00 в Петербурге будут включены электромеханические сирены, средства оповещения и устройства информирования населения.

Сирены и громкоговорители заработали в Петербурге 4 октября. В городе прошла проверка готовности региональной системы оповещения населения, как ранее и сообщал комитет по информатизации и связи.

С 10:30 до 11:00 в Петербурге будут включены электромеханические сирены, средства оповещения и устройства информирования населения. По телеканалам и радио будут передавать специальные сообщения. В 10:40 проверку услышали жители Московского и Центрального районов Петербурга.

В 10:43 – 10:44 к трансляции сигнала оповещения присоединится эфирное цифровое телевидение.

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Видео: Piter.tv