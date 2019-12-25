В Гатчинском и Лужском районах Ленобласти проходят межведомственные проверки по вопросам безопасности

Одним из направлений работы станет контроль соблюдения миграционного законодательства.

В Гатчинском и Лужском районах Ленинградской области 30 июня проводятся межведомственные мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, проверки организованы для снижения террористических и иных угроз, связанных с возможной деятельностью диверсионно-террористических групп, а также для выявления лиц, которые могут оказывать им содействие.

Одним из направлений работы станет контроль соблюдения миграционного законодательства. Сотрудники правоохранительных органов проверят законность пребывания иностранных граждан на территории России. Кроме того, в рамках мероприятий особое внимание уделят выявлению фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств и других запрещенных предметов.

В полиции призвали жителей с пониманием отнестись к проводимым проверкам и возможным дополнительным мерам контроля. При необходимости граждане могут обратиться за информацией по телефонам: 8 (81372) 5-08-88 и 8 (81371) 4-89-48.

Подписывайтесь на сообщество и канал Piter.TV, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: МВД по СПб и ЛО