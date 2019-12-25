В Петербурге освободили от незаконных автостоянок 14 земельных участков

Участки освободили во Фрунзенском, Василеостровском, Красносельском, Выборгском, Кировском и Приморском районах.

С начала августа комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободил 14 земельных участков, которые незаконно использовали в качестве автомобильных стоянок. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Участки освободили во Фрунзенском, Василеостровском, Красносельском, Выборгском, Кировском и Приморском районах.

До демонтажных работ всем незаконным пользователям была предоставлена возможность самим покинуть территорию. В большинстве случаев требование было не выполнено.

Недобросовестных землепользователей привлекут к административной ответственности и обяжут оплатить стоимость работ по освобождению участков.

Недавно в Петербурге осудили бизнесмена за нападение на сотрудников ККИ. Инцидент произошел 9 июля на улице Доблести. Мужчина напал на двух сотрудников комитета по контролю за имуществом в нелегальном летнем кафе. Словесная перепалка закончилась тем, что нападавший облил сотрудников комитета из канистры бензином. Одного из пострадавших он ударил по шее.

Фото: ККИ