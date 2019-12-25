В Петербурге осудили бизнесмена за нападение на сотрудников ККИ

Суд приговорил его к одному году условно с аналогичным испытательным сроком. Также мужчина выплатит штраф.

В понедельник, 26 июля, Красносельский районный суд озвучил приговор в отношении 28-летнего петербуржца, которого признали виновным в в оскорблении и применения насилия по отношению к представителю власти. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Инцидент произошел 9 июля на улице Доблести. Мужчина напал на двух сотрудников комитета по контролю за имуществом в нелегальном летнем кафе. Словесная перепалка закончилась тем, что нападавший облил сотрудников комитета из канистры бензином. Одного из пострадавших он ударил по шее.

Обвиняемый не признал вину и сообщил, что представители власти действовали неправомерно. К тому же, матерился подсудимый не в адрес потерпевших, а на ситуацию, и никого не ударял.

Петербуржца приговорили к году условно и к испытательному сроку в тот же период. Также подсудимый выплатит моральную компенсацию в виде 10 тысяч рублей каждому из сотрудников ККИ.

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Фото: Piter.tv