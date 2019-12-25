Пожар в квартире Калининского района тушили 10 спасателей

Сведения о пострадавших не поступали.

В понедельник, 26 июля, в 14:13 на пульт главного управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре на проспекте Непокоренных, 74. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что в трехкомнатной квартире выгорела обстановка площадью три "квадрата" на кухне. В 14:52 пожар удалось ликвидировать. К счастью, никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее мы писали, что лесникам Ломоносовского района подарили огнетушители.

Фото: Piter.tv