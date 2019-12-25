Лесникам Ломоносовского района подарили огнетушители

Для борьбы с пожарами подарили 12 ранцевых огнетушителей.

В понедельник, 26 июля, в пресс-службе администрации Ломоносовского района сообщили, что лесникам района подарили 12 ранцевых огнетушителей. Такое обуродование представляет собой жесткие пластиковые баки, объемом 15 литров. Новый тип оборудования оснащен удобными плечевыми ремнями, поможеи уже на новом уровне уничтожать локальные пожары.

Так, арсенал средств тушения огня пожарно-химической станции в Гостилицах и Приморского участкового лесничества теперь пополнился на 6 новейших огнетушителей в каждой. Несмотря на простую конструкцию, они являются эффективным средством в предотвращении распространения пламени.

Директор Ломоносовского лесничества Алексей Дикий сообщил, что в лесничестве еще есть около 40 огнетушителей старого типа, резиновые, которые не так удобны в эксплуатации.

Новые же гораздо удобнее и эффективнее. Используются они для тушения кромки огня, чтобы он не распространялся дальше, в то время, как пожарные тушат основной очаг. отметил Дикий

По словам главы администрации района Алексея Кондрашова, с 1 июля в районе горело порядка 10 гектаров лесного фонда.

Ранее мы писали, что в Ломоносовском районе тлеют леса Министерства обороны.

Фото: пресс-служба Ломоносовского района, pexels