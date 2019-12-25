В Ломоносовском районе тлеют леса Министерства обороны

26 июля новое возгорание на территории лесного фонда Ленинградской области отмечено в Ломоносовском районе возле Пениковского сельского поселения. Тлеющие лесные подстилки площадью около четырех гектаров относятся к землям Министерства обороны, пожарные МЧС в тушении участия не принимают.
Представители местной администрации сообщают, что на данный момент огонь скорее удаляется от населенных пунктов и опасности для жителей не представляет, хотя причиной его как раз мог быть человеческий фактор: к концу июля люди все чаще начинают ходить в лес за ягодами и грибами. К тому же в данном районе дожди были крайне редки и зачастую вообще обходили лес стороной.
В этом году аномальная жара спровоцировала масштабное тление в лесах по всей Ленобласти: горел национальный парк на Ладожских шхерах, труднодоступных островах на Ладожском озере, торфяник в Назии и множество лесов вокруг населенных пунктов, сухих настолько, что загораются от одного брошенного окурка.
Несколько дней назад "Оборонлес" тушил природный пожар возле военного полигона в Выборгском районе.
Фото: Pexels
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