В парке Монрепо брошенный окурок стал причиной лесного пожара

19 июля в музее-заповеднике "Парк Монрепо" сотрудники потушили возгорание, причиной которого стало нарушение правил пожарной безопасности.

В музее-заповеднике "Парк Монрепо" погасили пожар в лесной части бывшей усадьбы баронов Николаи. Об этом сообщили сотрудники музея-заповедника, которым удалось оперативно ликвидировать огонь и предотвратить его распространение. Сами работники парка назвали наиболее вероятной причиной возгорания брошенный окурок.

Огонь уничтожил моховой покров на камнях и почве, на восстановление которого уйдет не один год, и уникальные старовозрастные сосны и ели. Даже пожар на небольшой площади наносит экосистеме парка огромный ущерб: ценные деревья, растущие на территории сотни лет, после таких пожаров замещаются неприхотливым самосевом. В парке полностью запрещено разводить огонь, курить и оставлять после себя мусор.

Недавно в парке вернули на отреставрированные ворота фамильный герб Николаи.

Лесные пожары участились в Ленобласти с установлением жаркой сухой погоды; основной их причиной является человеческий фактор.

Фото: ВКонтакте/