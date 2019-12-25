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В парке Монрепо брошенный окурок стал причиной лесного пожара
Сегодня, 17:32
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В парке Монрепо брошенный окурок стал причиной лесного пожара

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19 июля в музее-заповеднике "Парк Монрепо" сотрудники потушили возгорание, причиной которого стало нарушение правил пожарной безопасности.

В музее-заповеднике "Парк Монрепо" погасили пожар в лесной части бывшей усадьбы баронов Николаи. Об этом сообщили сотрудники музея-заповедника, которым удалось оперативно ликвидировать огонь и предотвратить его распространение. Сами работники парка назвали наиболее вероятной причиной возгорания брошенный окурок. 

Огонь уничтожил моховой покров на камнях и почве, на восстановление которого уйдет не один год, и уникальные старовозрастные сосны и ели. Даже пожар на небольшой площади наносит экосистеме парка огромный ущерб: ценные деревья, растущие на территории сотни лет, после таких пожаров замещаются неприхотливым самосевом. В парке полностью запрещено разводить огонь, курить и оставлять после себя мусор. 

Недавно в парке вернули на отреставрированные ворота фамильный герб Николаи.

Лесные пожары участились в Ленобласти с установлением жаркой сухой погоды; основной их причиной является человеческий фактор. 

Фото: ВКонтакте/

Теги: брошенный окурок, выборг, ленобласть, лесной пожар, музей заповедник, огонь в лесу, парк монрепо
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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